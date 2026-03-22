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PolÃ­cia

Homem bebe, nÃ£o paga conta e causa confusÃ£o em bar na Capital

A situaÃ§Ã£o foi contida por seguranÃ§as apÃ³s cliente ficar agressivo com gerente

22 marÃ§o 2026 - 18h30Sarah Chaves
Foto: GoogleFoto: Google  

Um homem de 36 anos foi detido na madrugada deste domingo (22), no Centro de Campo Grande, depois de consumir em um bar na Avenida Afonso Pena e causar confusão na hora de pagar a conta. Segundo o registro, ele teria ficado agressivo e partido para cima do gerente do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem consumiu cerca de R$ 340. Ao se dirigir ao caixa, ele passou a agir de forma alterada, com sinais de embriaguez, e acabou agredindo o gerente com chutes e empurrões. A situação precisou ser contida por seguranças até a chegada da polícia.

Ainda conforme o relato, o gerente afirmou que não sofreu ferimentos e optou por não representar criminalmente contra o cliente. Com o suspeito, foram encontrados cartões bancários, dinheiro em espécie e um celular.

O homem não tinha condições de prestar depoimento no momento por estar embriagado. O consumo não foi pago e há registro de um cupom fiscal no valor de R$ 344,31.

O caso foi registrado como outras fraudes e vias de fato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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