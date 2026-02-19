Homem briga com esposa e furta caminhonete de oficina onde trabalhava em Caarapó

Um homem, de 32 anos, foi detido na tarde desta quarta-feira (18) suspeito de furtar a picape da oficina onde trabalhava, em Caarapó, após discutir com a esposa. Ele foi localizado no bairro Jardim Santa Brígida, em Dourados.

Segundo as informações do site Dourados News, as equipes da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), receberam uma denúncia detalhando que uma Fiat Strada estaria circulando pela região central da cidade e que o motorista seria suspeito de ter furtado o veículo.

Por volta das 14h45, os militares foram até a casa do suspeito e o encontraram no local. Conforme a PM, ele confessou que após se desentender com a esposa, pegou a picape na oficina onde trabalhava, em Caarapó.

O homem ainda indicou onde havia abandonado o veículo. A Fiat Strada foi recuperada na Rua Ediberto Celestino.

Ele foi detido por furto qualificado mediante abuso de confiança e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi ouvido e liberado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também