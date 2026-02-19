Menu
Menu Busca quinta, 19 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Polícia

Homem briga com esposa e furta caminhonete de oficina onde trabalhava em Caarapó

Ele foi localizado e confessou o crime, sendo encaminhado para delegacia antes de ser liberado

19 fevereiro 2026 - 15h52Brenda Assis
O crime aconteceu na tarde desta quarta-feiraO crime aconteceu na tarde desta quarta-feira   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Um homem, de 32 anos, foi detido na tarde desta quarta-feira (18) suspeito de furtar a picape da oficina onde trabalhava, em Caarapó, após discutir com a esposa. Ele foi localizado no bairro Jardim Santa Brígida, em Dourados.

Segundo as informações do site Dourados News, as equipes da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), receberam uma denúncia detalhando que uma Fiat Strada estaria circulando pela região central da cidade e que o motorista seria suspeito de ter furtado o veículo.

Por volta das 14h45, os militares foram até a casa do suspeito e o encontraram no local. Conforme a PM, ele confessou que após se desentender com a esposa, pegou a picape na oficina onde trabalhava, em Caarapó.

O homem ainda indicou onde havia abandonado o veículo. A Fiat Strada foi recuperada na Rua Ediberto Celestino.

Ele foi detido por furto qualificado mediante abuso de confiança e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi ouvido e liberado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande
Polícia
Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro
VÍDEO: Policial militar é investigado por chutar jovem durante Carnaval de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Policial militar é investigado por chutar jovem durante Carnaval de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Morador do Lageado é esfaqueado ao reagir a assalto; ladrão foi preso em flagrante
Trio é preso com arma e carne de gado furtado em Corúmba
Polícia
Trio é preso com arma e carne de gado furtado em Corúmba
Açougue foi interditado durante a operação
Polícia
Operação interdita açougue e apreende quase 500 quilos de carne no Nova Lima
Local onde aconteceu o caso
Polícia
Ossada humana em avançado estado de decomposição é encontrada no Córrego Balsamo
Foto: Robson Dantas
Polícia
Sites falsos do Detran-MS continuam enganando cidadãos; veja como se proteger
Mordida de cachorro
Polícia
Adolescente é atacada pelo próprio cachorro de estimação em Corumbá
Fiscalização de transito - Foto: BPMRv
Polícia
Rodovias estaduais de MS registram queda de 38% nos sinistros durante o Carnaval

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande