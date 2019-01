Homem casado desiste de programa e mulher tenta extorqui-lo

Um homem de 41 anos foi vítima de tentativa de extorsão, após tentar negociar um programa com uma garota encontrada em um site de acompanhantes em Campo Grande. O caso foi registrado na quarta-feira (30), por volta das 11h.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que no dia 27 de janeiro, entrou no site intitulado Hot MS, que divulga o serviço de garotas de programa. Ele visualizou a mulher e entrou em contato.

Depois da tentativa de negócio o acordo não foi fechado, e segundo ele a mulher começou a tentar lhe extorquir, dizendo que havia printado as conversas do aplicativo whatsapp e caso ele não depositasse o valor de R$ 500.00, a garota de programa iria divulgar a conversa para a esposa e amigos dele.

Após a ameaça, o homem procurou a polícia para registrar ocorrência. O caso foi registrado como tentativa de extorsão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

