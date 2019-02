Homem chega atrasado no trabalho e é agredido por patrão

Saiba Mais Polícia Homem é agredido e deixado de cueca no Parque dos Poderes

Edmilson da Silva Soares, 43 anos, foi agredido com um facão por chegar 30 minutos atrasado no trabalho, na tarde deste domingo (10), no Zona Rural de Campo Grande. O homem não soube identificar por completo o patrão, só sabe apenas o primeiro nome do suspeito identificado como Fernando.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor marcou de encontrar a vítima no posto de gasolina Pinhalzinho, na BR-153, porém Edmilson chegou ao local com 30 minutos de atraso e encontrou o suspeito bastante irritado com a situação. Fernando começou a agredir o homem com facão e deixou diversos ferimentos pelo corpo dele.

O autor seguia em uma caminhão baú da Volkswagen, mas não teve a placa identificada. Fernando era patrão da vítima, que trabalha como vendedor de capas e redes. Edmilson alega que depois das agressões, o suspeito continuou a viagem rumo a Goiânia.

Com as agressões, a vítima teve ferimentos por todo corpo e um corte profundo na cabeça, com cerca de 10 cm. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a UPA Moreninhas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga.

