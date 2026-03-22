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PolÃ­cia

Homem Ã© achado morto em cÃ³rrego de Ponta PorÃ£

A vÃ­tima estava desaparecida desde quarta-feira

22 marÃ§o 2026 - 11h12Brenda Assis

O corpo de Cícero da Silva, de 45 anos, que estava desaparecido, foi encontrado na última quarta-feira (19) em um córrego localizado no Assentamento Nova Itamarati, em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

Conforme o site Lider News, o sumiço já havia sido registrado pela família junto às autoridades policiais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada durante a tarde de sábado (21), após a informação de que havia um corpo no interior de um córrego na região. No local, os militares realizaram o resgate e confirmaram a identidade da vítima.

Após a retirada, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã, onde passará por exames periciais que devem apontar a causa da morte. A suspeita inicial é de afogamento, hipótese que ainda será confirmada oficialmente.

O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias da morte, incluindo o que pode ter levado a vítima até o local.

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