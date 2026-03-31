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Homem é agredido pela ex-companheira com pedras em Campo Grande

A suspeita teria invadido a casa da atual namorada da vítima

31 março 2026 - 17h11Brenda Assis
As pedradas aconteceram após ela invadir o imóvelAs pedradas aconteceram após ela invadir o imóvel   (Pixabay)

Um homem de 25 anos denunciou ter sido agredido pela ex-companheira na noite de domingo (29), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da atual namorada quando a suspeita, uma mulher de 26 anos, com quem ele manteve um relacionamento, invadiu o imóvel.

Ainda conforme o relato, o homem retirou a ex do interior da residência. Já do lado de fora, na via pública, a mulher passou a agredi-lo com arranhões e, em seguida, utilizou uma pedra para atacá-lo.

A vítima afirmou ainda que, após as agressões, a mãe e uma amiga da suspeita enviaram mensagens com ameaças por meio do WhatsApp. Ele disse possuir imagens das agressões e foi orientado a preservá-las para apresentação às autoridades.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas a autora foi liberada. O homem manifestou interesse em representar criminalmente contra a ex-companheira durante o registro policial feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

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