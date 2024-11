Homem é ameaçado de morte após ficar devendo R$ 700 para um mecânico do Itamaracá

Homem, de 46 anos, apanhou e foi ameaçado de morte após ficar devendo R$ 700 para um mecânico do Bairro Itamaracá, em Campo Grande. O caso aconteceu durante o começo da noite de terça-feira (12).

Conforme as informações policiais, a vítima contou que estava sentado na frente de casa, tomando um ar fresco, quando o autor chegou em um Hyundai HB20 branco, desceu e correu em sua direção, lhe acertando dois socos na região da cabeça.

Posteriormente, o homem pegou um espeto que estava no quintal da vítima, amassou o ferro e disse: ‘Isto é só um aviso! Pague logo o que está devendo’. Depois disso, o autor foi embora.

Enquanto aguardava a chegada da polícia, o homem lembrou que ficou devendo R$ 700,00 em uma mecânica, que fica próximo a um mercado na Rua Tigre. Ele detalhou para as autoridades que há cerca de dois meses deixou seu Chevrolet Vectra no local para que fosse arrumado a peça cilindro do freio.

O reparo ficou em R$ 1.700,00, mas na época a vítima só tinha mil reais e ficou devendo o restante do valor. Ele não teria conseguido quitar a dívida porque está com problemas sérios na coluna, não conseguindo trabalhar para pagar o que deve. Ainda segundo o homem, o mecânico é de confiança e já fez outros reparos em seu veículo anteriormente.

Ele acredita que o proprietário tenha mandado o autor cobrar a dívida. Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

