Menu
Menu Busca domingo, 15 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Homem é atacado por pitbull e sofre lesões em várias partes do corpo na Capital

Caso aconteceu na região do Jardim Nhanhá, durante o sábado, dia 14

15 fevereiro 2026 - 09h45Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Homem, de 45 anos, foi socorrido durante o sábado, dia 14, após ser atacado por um pitbull na rua do Aquário, na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Ele foi encontrado deitado com lesões no pé esquerdo, na boca e nos braços. O ataque aconteceu enquanto a vítima caminhava pela via pública.

Segundo consta no boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, não conseguiu conversar com o homem, pois ele não estava em plena consciência em razão do ataque sofrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que as lesões eram compatíveis com mordidas de cão e já estavam inflamadas. O homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Na delegacia, o caso foi tratado como lesão corporal culposa e omissão na guarda ou condução de animais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local onde aconteceu o confronto e a arma usada pelo criminoso
Polícia
'Nego Dell', morto em confronto com o BOPE em Sonora, integrava o Comando Vermelho
Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Caso foi registrado na Polícia Civil de Corumbá
Polícia
Suspeito é preso após estuprar mulher em hotel fazenda no Passo do Lontra, em Corumbá
Hilux levada pelo suspeito
Polícia
VÍDEO: Bandido especializado em furtos de Hilux é preso em Campo Grande
Suspeito tenta fugir de abordagem e morre em confronto com Bope em Sonora
Polícia
Suspeito tenta fugir de abordagem e morre em confronto com Bope em Sonora
Perícia em local de acidente com morte
Polícia
Especialistas de MS reforçam orientações para quem vai pegar a estrada no Carnaval
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital
Polícia
Ciclista pega 'carona' com motociclista, cai e morre em hospital de Dourados
Depac Dourados
Polícia
Adolescente denuncia estupro coletivo na casa de amiga em Dourados; dois foram detidos
Carro se chocou contra uma árvore
Trânsito
Motorista sofre mal súbito e morre logo após bater carro em árvore em Campo Grande

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Autoridades se encontram pelo local
Polícia
AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital