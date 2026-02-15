Homem é atacado por pitbull e sofre lesões em várias partes do corpo na Capital

Homem, de 45 anos, foi socorrido durante o sábado, dia 14, após ser atacado por um pitbull na rua do Aquário, na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Ele foi encontrado deitado com lesões no pé esquerdo, na boca e nos braços. O ataque aconteceu enquanto a vítima caminhava pela via pública.

Segundo consta no boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, não conseguiu conversar com o homem, pois ele não estava em plena consciência em razão do ataque sofrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que as lesões eram compatíveis com mordidas de cão e já estavam inflamadas. O homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Na delegacia, o caso foi tratado como lesão corporal culposa e omissão na guarda ou condução de animais.

