Homem é baleado durante briga com familiares no Centro Oeste

Homem, de 34 anos, foi alvo de disparos durante a noite de sábado (12), no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso e ao chegar no local, encontraram o homem e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Durante a checagem, os policiais descobriram que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto. Porém, o rapaz foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a Santa Casa.

Curiosos e familiares detalharam para as autoridades que a vítima teria ido até a casa da prima para pegar roupas de algumas crianças, porém, começaram a discutir. Em determinado momento, o namorado da mulher efetuou disparos contra o rapaz.

O casal fugiu do local em um Volkswagen Gol prata, que até agora não foi identificada. O local do crime não chegou a ser preservado, porque o chão foi levado com água e sabão.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e evasão de custódia legal, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

