Menu
Menu Busca segunda, 23 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Homem Ã© detido apÃ³s suspeita de estupro contra adolescente em Nova Andradina

Ele chegou a dizer que estava em um relacionamento com a garota, mas a vÃ­tima negou

23 marÃ§o 2026 - 13h12Vinicius Costa
Caso foi parar na delegacia da mulher em Nova AndradinaCaso foi parar na delegacia da mulher em Nova Andradina   (Jornal da Nova)

Homem, de 28 anos, que não teve a identificação revelada, foi detido e encaminhado para a delegacia na madrugada deste domingo, dia 22, sob a suspeita de ter cometido estupro contra uma adolescente, de 14 anos, em Nova Andradina.

Ele informou para a polícia que tinha um relacionamento com a menor. No entanto, a vítima apresentou versão diferente e destacou que o "vínculo entre eles havia se encerrado".

Segundo o site Jornal da Nova, a equipe da Força Tática realizava rondas na região central e visualizou um grupo de jovens em atitude suspeita. Ao abordá-los, foi constatado que o homem estava acompanhado de uma adolescente.

Ele afirmou estar com a menina, mas ela negou. Diante da situação, a responsável legal pela menor foi acionada para acompanhar a ocorrência.

O homem e a adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

O acidente aconteceu nesta segunda-feira
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto ao lado de moto em rodovia
Jovem é morto a tiros dentro de casa em Coxim
PolÃ­cia
Jovem Ã© morto a tiros dentro de casa em Coxim
Prisão ocorreu na unidade de saúde
PolÃ­cia
PM prende foragido durante atendimento em posto de saÃºde em SidrolÃ¢ndia
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
PolÃ­cia
Mulher surta e agride grÃ¡vida de 8 meses no Noroeste
O corpo foi encontrado na tarde de sábado
PolÃ­cia
Idoso Ã© encontrado morto em barraco Ã s margens da BR-267, emÂ Bataguassu
Turista morre ao passar mal em balneário de Bonito
PolÃ­cia
Turista morre ao passar mal em balneÃ¡rio de Bonito
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Acusado de estupro, homem Ã© espancado por moradores do ColÃºmbia
Rio Aquidauana, em Aquidauana
PolÃ­cia
Bombeiros fazem buscas por homem apÃ³s suspeita de afogamento no Rio Aquidauana
Caso foi registrado na delegacia de polícia de Selvíria
PolÃ­cia
Jovem usa maquita e panela para matar a tia em SelvÃ­ria
Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande
PolÃ­cia
Novo protocolo padroniza atendimento a vÃ­timas de violÃªncia domÃ©stica em MS

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
PrÃ©-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha
Ministro Antonio Carlos Ferreira
PolÃ­tica
Corregedor nega produÃ§Ã£o antecipada de provas solicitada do PL contra desfile no Carnaval