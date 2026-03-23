Homem Ã© detido apÃ³s suspeita de estupro contra adolescente em Nova Andradina

Homem, de 28 anos, que não teve a identificação revelada, foi detido e encaminhado para a delegacia na madrugada deste domingo, dia 22, sob a suspeita de ter cometido estupro contra uma adolescente, de 14 anos, em Nova Andradina.

Ele informou para a polícia que tinha um relacionamento com a menor. No entanto, a vítima apresentou versão diferente e destacou que o "vínculo entre eles havia se encerrado".

Segundo o site Jornal da Nova, a equipe da Força Tática realizava rondas na região central e visualizou um grupo de jovens em atitude suspeita. Ao abordá-los, foi constatado que o homem estava acompanhado de uma adolescente.

Ele afirmou estar com a menina, mas ela negou. Diante da situação, a responsável legal pela menor foi acionada para acompanhar a ocorrência.

O homem e a adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes.

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