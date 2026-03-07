Menu
(67) 99647-9098
PolÃ­cia

Homem Ã© encontrado morto em calÃ§ada do Coophavila II

A vÃ­tima estava 'dormindo' com um amigo quando foi achado sem vida

07 marÃ§o 2026 - 15h11Brenda Assis
O corpo foi achado na manhã de hojeO corpo foi achado na manhÃ£ de hoje   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Um homem, ainda não identificado, morreu na Avenida Fátima do Sul, região do Bairro Coophavila II, em Campo Grande. O achado do cadáver foi realizado na manhã deste sábado (7).

Conforme as informações iniciais, a vítima estava bebendo com um amigo nas proximidades de onde o corpo foi achado. Porém, ele e esse colega deitaram na calçada e os dois adormeceram.

Porém, já durante a manhã, um popular passou perto dos dois e viu a vítima com os olhos abertos enquanto ‘dormia’. Por siso, as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestando os atendimentos iniciais e constatando o óbito.

Por conta disso, a Polícia Militar foi até o endereço e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

O amigo, que acompanhava a vítima, saiu do local dizendo que iria acionar os familiares do homem e não retornou. O caso é investigado pelas autoridades.

