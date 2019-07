Homem é encontrado morto esta manhã com suspeita de hipotermia

Sarah Chaves, com informações do Correio News

Um homem, com idade em torno de 60 anos, foi encontrado caído na calçada próximo a um estabelecimento comercial, na Rua Dourados, no Parque União, em Chapadão do sul, nesta quinta-feira (18), apenas com uma blusa simples calça fina e chinelo e não portava documentos.

Não havia sinais de violência, ao lado do homem estava um bíblia e um corote de pinga, no corpo e não esta descartada a possibilidade da morte se ocasionada por hipotermia, já que nessa madrugada a temperatura rondou a casa dos 10 graus no interior do estado.

O corpo foi removido pela funerária local e deverá ser enviado ao IML de Paranaíba, onde será feito o laudo da causa da morte.

