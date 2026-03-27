Homem é esfaqueado e fica com vísceras expostas após discussão em bar na Capital

Homem, de 40 anos, foi esfaqueado no abdômen e ficou com as vísceras expostas no final da noite desta quinta-feira, dia 26, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O suspeito do fato, um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio pela Polícia Militar.

A vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande e segue internado. O caso, conforme as informações do boletim de ocorrência, aconteceu na rua Oceania.

Segundo detalhes do registro, a situação aconteceu após um desentendimento entre vítima e suspeito que estavam em um bar. Eles estavam alcoolizados no momento da confusão e o agressor sacou a faca e desferiu a facada no abdômen da vítima.

O suspeito chegou a ser informado que a vítima havia caído, mas ele alegou que não sabia que a vítima tinha sido atingida. Ele chegou a ir até onde a vítima estava e notou que as vísceras estavam expostas, mas consciente.

A Polícia Militar não encontrou a faca, a Polícia Científica colheu algumas amostras de sangue.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

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