Homem é esfaqueado pelo enteado no Alves Pereira

Um homem de 52 anos foi ferido com vários golpes de facas desferidos pelo enteado na madrugada desta quarta-feira (6), na região do bairro Alves Pereira em Campo Grande.



Conforme boletim de ocorrência registrado na Depac Cepol, a vítima e o autor estavam em casa bebendo, quando houve uma discussão entre os dois, momento em que o enteado esfaqueou o padrasto três vezes, sendo duas no abdômen e uma na região lombar.



O rapaz fugiu em seguida e nem ele, nem a faca utilizada no crime foram encontrados durante as buscas da Polícia Militar, e a vítima foi socorrida por uma unidade de resgate avançada do Corpo de Bombeiros Militar e foi conduzida à Santa Casa para atendimento médico.



O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também