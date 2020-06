Homem é espancado com coronhadas e tem casa apedrejada na capital

Um homem, 48 anos, foi parar na Santa Casa de Campo Grande, após ser atacado por um grupo de pessoas sem motivos aparentes, ele teve sua casa apedrejada e depois foi espancado com coronhadas na madrugada desta segunda-feira (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relata que dois veículos foram até a casa de seu pai e as pessoas no interior doa carros começaram a “tacar” pedras na residência.

Com isso, seu pai teria saído da casa para saber o que estava acontecendo, momento que começou a ser agredido pelas mesmas pessoas que estava arremessando as pedras, um deles chegou a desferir coronhadas na cabeça da vítima.

Agentes da Polícia Militar também foram acionados, a testemunha informou que o autor das coronhadas é conhecido como “Gibi”, os militares realizaram patrulhas em busca dele, mas não o encontraram.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares (CBM) foi acionada e realizaram o socorro da vítima levando-a para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a assessoria do hospital, o paciente está na área vermelha do pronto-socorro, internado pela neurocirurgia para observação clínica devido um Trauma Cranioencefálico (TCE) moderado. Segue consciente, orientado e estável no momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também