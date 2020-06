Sobrinho encontra tio morto na sala de casa com ferimentos na cabeça

Saiba Mais Polícia PF prende quatro e apreende 11,5 toneladas de maconha em carga de milho

Elizeu de Souza, 30 anos, foi encontrado morto na sala da casa onde morava com um ferimento na nuca e outro na cabeça, o corpo foi achado pelo sobrinho da vítima, neste domingo (14), na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sobrinho foi até a casa do tio por volta das 12:00 de ontem, quando encontrou o tio caído e já sem vida, acionando a polícia no mesmo momento.

Chegando ao local os policiais constataram que haviam dois ferimentos na região da cabeça de Elizeu, mas não era possível identificar qual objeto teria causado as lesões.

O sobrinho contou aos policiais ter passado em frente a casa do tio na noite anterior e visto uma amigo de Elizeu uma pouco nervoso e apressado, mas como ele era conhecido do tio, o sobrinho não suspeitou de nada.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil (PC).

