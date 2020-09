Vídeo: homem é executado com três tiros no Aero Rancho setor 6

Um homem foi executado com três tiros naregião do tórax, no bairro Aero Rancho, setor 6. A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada, foi espancado antes de ser morto, na noite desta quarta-feira (2), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 20h30 desta quarta (2), em uma rua sem saída da região. A vítima tinha várias fraturas e escoriações pelo corpo, principalmente nas costas, e no tórax haviam três perfurações de arma de fogo. No local ainda foram encontrados o valor de R$ 180 e um relógio de pulso.

Segundo a perícia, não foram encontrados cartuchos ou cápsulas de bala para indicar que arma foi utilizada no crime. Na rua Jose Gilberto Abuassan, onde o homem foi executado não havia câmeras de segurança.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.





