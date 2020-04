Vídeo - Homem coloca 14 desodorantes dentro da calça em mercado e é preso

Emerson José Argilar, 46 anos, foi preso após furtar 14 desodorantes do supermercado Pag Poko na Vila Margarida, em Campo Grande, na tarde dessa segunda-feira (13).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Emerson entrou no supermercado, pegou um carrinho como se fosse fazer uma compra e foi direto ao setor de desodorantes de aerosol e colocou as unidades no carrinho.

As câmeras do circuito de segurança do mercado flagraram ele mudando de corredor e colocando todos os frascos dentro da calça. Ele saiu do local sem pagar, mas foi abordado por um segurança e preso.

Emerson assumiu que foi ao mercado com a intenção de furtar os produtos para revender e, com o dinheiro, comprar alimentos. Ele também contou que já furtou outro comércio e chegou a ser preso pelo crime.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também