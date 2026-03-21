Homem Ã© morto a tiros na casa do amigo em Pedro Gomes

Alexandre, também conhecido como 'Pelego', morreu ao ser executado durante a noite desta sexta-feira (20) no município de Pedro Gomes.

Conforme as informações do site Coxim Agora, a vítima estava na casa de um amigo quando o imóvel foi invadido por homens encapuzados, que em seguida efetuaram vários disparos.

Após atirar, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local, Pelego já estava sem sinais vitais.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Perícia Técnica, que estiveram no local junto com o Batalhão de Choque e da Força Tática da Polícia Militar de Coxim.

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