Homem é morto com golpe de faca em confusão em bar de Costa Rica

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com golpes de faca durante uma confusão em um bar, na Avenida José Ferreira da Costa, em Costa Rica, na madrugada deste sábado, dia 28.
O caso aconteceu após o suspeito, ainda não localizado, ter desferido um tapa no rosto da vítima e saído do local, tendo retornado com uma faca e desferido os golpes no homem.
Segundo o site MS Todo Dia, a vítima saiu correndo e caiu em uma esquina próxima ao local da confusão, sendo socorrida e encaminhada para a Fundação Hospitalar, contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu.
As autoridades tomaram conhecimento do fato e estão em busca do suspeito.
O caso será investigado para saber detalhes da motivação do crime.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Corpo é encontrado no rio São João entre Ponta Porã e Dourados
Polícia
Rapaz é ferido com quatro tiros na frente da própria casa em Dourados
Polícia
"Segurança pública é vocação aliada a preparo", afirma delegada do DRACCO
Polícia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
Polícia
Foragido desde 2024, idoso é preso após ser condenado por estuprar adolescente em MS
Polícia
Professor é preso após ser acusado de estuprar aluna em Rio Brilhante
Polícia
Guarda Civil fiscaliza ferros-velhos e aplica multa de R$ 10 mil em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Força Tática localiza 12 kg de droga em imóvel após denúncia na Capital
Polícia