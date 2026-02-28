Homem é morto com golpe de faca em confusão em bar de Costa Rica

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com golpes de faca durante uma confusão em um bar, na Avenida José Ferreira da Costa, em Costa Rica, na madrugada deste sábado, dia 28.

O caso aconteceu após o suspeito, ainda não localizado, ter desferido um tapa no rosto da vítima e saído do local, tendo retornado com uma faca e desferido os golpes no homem.

Segundo o site MS Todo Dia, a vítima saiu correndo e caiu em uma esquina próxima ao local da confusão, sendo socorrida e encaminhada para a Fundação Hospitalar, contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu.

As autoridades tomaram conhecimento do fato e estão em busca do suspeito.

O caso será investigado para saber detalhes da motivação do crime.

