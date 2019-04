Homem é morto com sete tiros, em Itaporã

Graziella Almeida, com informações do IFato

Fabrício Moreira Lopes, 33 anos, morreu após ser baleado com sete tiros em frente a sua residência, na tarde do último domingo (14), em Itaporã. O homem foi atingido no rosto, abdômen e braços.

Segundo o site IFato, a vítima estava sentada quando um Volkswagen Gol, de cor prata, parou em frente a um estabelecimento comercial e próximo a outro veículo, começou a disparar contra Fabrício.

A vítima foi atingida por sete tiros em diversas regiões do corpo como peito, rosto, abdômen e braços. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o site, o rapaz teria se envolvido com em uma briga com outro homem, que já foi identificado. A Polícia não sabe dizer se há envolvimento entre a briga e o homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também