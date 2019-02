Após discussão, homem é baleado na fronteira

Da redação com informações do Porã News

Paulo Armoa Villalba, 36 anos, foi atacado a tiros na tarde desta quinta-feira (21) em frente a uma residência de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porá.

De acordo com informações do site Porã News, um homem identificado apenas como Jorge, chegou à residência de sua ex-mulher, atual companheira de Paulo. Jorge iniciou uma discussão com a ex-esposa e Paulo tentou intervir, momento em que o autor efetuou três disparos contra a vítima.

Depois dos disparos, Jorge fugiu do local e Paulo foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece em observação. Investigadores da Divisão de Homicídios buscam por informações para encontrar o autor.

