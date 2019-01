Homem é preso acusado de estuprar mulher em Dourados

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Dourados, comandada pela delegada Paula Ribeiro, apoiados por policiais do Serviço de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil, prendeu por volta das 17h, da sexta-feira (11), um homem de 31 anos, morador na região da Via Parque, acusado de estuprar uma mulher de 24 anos, no final do ano passado.

Segundo a delegada Paula, o crime aconteceu no dia 10 de dezembro de 2018, quando o homem surpreendeu a vítima, na região da Via Parque, a arrastou até um matagal e a estuprou.

No dia seguinte, a mulher registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, que passou a investigar o caso, culminando com a prisão preventiva do acusado, nesta sexta-feira, que foi reconhecido pela vítima.

O acusado foi preso e levado para o 1º Distrito Policial de Dourados, onde ficará à disposição da Justiça.

