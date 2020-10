Homem é preso após ameaçar a mulher e a sogra com facas

Mulher de 28 anos procurou a Policia Militar nesta quarta-feira (28) em Ponta Porã para fazer uma denuncia contra seu esposo. Ele teria feitos ameaças de morte a ela e a sogra enquanto segurava uma faca.

A vítima relatou que seu esposo de 40 anos, passou a tarde inteira da última terça-feira (27) ingerindo bebida alcoólica e, na madrugada desta quarta-feira, o mesmo começou a realizar manobras perigosas com seu veículo próximo à residência do casal. Em seguida, o autor entrou na residência, pegou uma faca e começou a ameaçar sua esposa de morte. A mãe da vítima que também se encontrava na residência foi ameaçada pelo genro enquanto ele segurava a faca e avançava contra as vítimas.

No local, os policiais encontraram o homem com duas facas nas mãos. Então, deram ordem para que largasse as facas, no entanto, ele desobedeceu às ordens e caminhou em direção aos policiais com as facas nas mãos. Após algum tempo, diante da insistência da equipe policial, o autor acabou largando as facas e recebeu voz de prisão.

Ele se negou a acompanhar os policiais à delegacia e, diante da resistência, os policiais tiveram que realizar o uso progressivo de força para contê-lo.

De acordo com a mãe da jovem, o autor disse várias vezes que iria matar sua convivente com várias facadas.

O homem foi encaminhado ao Primeiro Distrito Policial de Ponta Porã, aonde foi entregue juntamente com as vítimas e as facas para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis.

