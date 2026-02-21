Menu
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá

Por sorte, a mulher conseguiu acionar a Polícia Militar e pedir socorro

21 fevereiro 2026 - 17h52Brenda Assis
Delegacia de Atendimento à Mulher em CorumbáDelegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá   (Diário Corumbaense)

Homem foi preso na manhã de sexta-feira (20), em Corumbá, após ameaçar atear fogo na casa da ex com o filho dentro, na rua Cyríaco de Toledo, bairro Popular Nova.

A vítima relatou à Polícia Militar que o ex-companheiro chegou à residência durante a madrugada e insistiu para entrar no imóvel.

Já pela manhã, dentro do imóvel, ele teria feito graves ameaças, afirmando que colocaria fogo no local com a mulher e o filho dentro. A mulher conseguiu entrar em contato com familiares, que acionaram a Polícia Militar.

De acordo com o portal do jornal Diário Corumbaense, após as ameaças, o acusado deixou a residência e foi localizado posteriormente pelos policiais nas dependências da Praça CEU.

O homem foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima, à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde foram adotadas as providências legais cabíveis. 

