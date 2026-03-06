Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar matar a ex com golpes de martelo em Campo Grande

Uma mulher escapou de ser agredida com golpes de martelo pelo próprio ex-companheiro em Campo Grande, na quinta-feira (5). O caso foi atendido pela Polícia Militar no bairro Iracy Coelho Netto.

Segundo dados da ocorrência, a guarnição foi acionada para verificar uma situação de possível porte de arma no contexto de violência doméstica. No local, em contato com a vítima, ela relatou que se encontrava na residência de sua mãe quando o agressor apareceu e passou a proferir ameaças contra sua vida, chegando a empurrá-la.

A vítima disse que o suspeito quebrou um aparelho celular que estava em sua posse e que, desde o término do relacionamento, vem a perseguindo, ameaçando matá-la com marteladas.

Ela relatou ainda que já havia sido ameaçada em outras ocasiões, quando o homem dizia que atearia fogo nela. Diante dos fatos, a Polícia Militar prestou as devidas orientações e a acompanhou até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para as providências cabíveis.

O homem também foi levado à delegacia, junto com um martelo e uma marreta de borracha, supostamente utilizados para proferir as ameaças. O caso deve ser investigado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m