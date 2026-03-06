Menu
Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar matar a ex com golpes de martelo em Campo Grande

Foram apreendidos dois martelos, e o homem foi encaminhado pela PolÃ­cia Militar Ã  Delegacia de Atendimento Ã  Mulher (DEAM)

06 marÃ§o 2026 - 11h54VinÃ­cius Santos
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira - 1Âª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -   (Foto: Ilustrativa / Gov MSCMB)

Uma mulher escapou de ser agredida com golpes de martelo pelo próprio ex-companheiro em Campo Grande, na quinta-feira (5). O caso foi atendido pela Polícia Militar no bairro Iracy Coelho Netto.

Segundo dados da ocorrência, a guarnição foi acionada para verificar uma situação de possível porte de arma no contexto de violência doméstica. No local, em contato com a vítima, ela relatou que se encontrava na residência de sua mãe quando o agressor apareceu e passou a proferir ameaças contra sua vida, chegando a empurrá-la.

A vítima disse que o suspeito quebrou um aparelho celular que estava em sua posse e que, desde o término do relacionamento, vem a perseguindo, ameaçando matá-la com marteladas.

Ela relatou ainda que já havia sido ameaçada em outras ocasiões, quando o homem dizia que atearia fogo nela. Diante dos fatos, a Polícia Militar prestou as devidas orientações e a acompanhou até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para as providências cabíveis.

O homem também foi levado à delegacia, junto com um martelo e uma marreta de borracha, supostamente utilizados para proferir as ameaças. O caso deve ser investigado.

