Homem Ã© preso apÃ³s bater na mÃ£e e em uma vizinha com barra de ferro em Dourados

Homem, de 44 anos, foi preso depois de tentar agredir a própria mãe, de 68 anos, durante a noite de terça-feira (12) na rua Floriano Brum, no Jardim Paulista, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem chegou na casa da genitora bastante alteado e armado com um pedaço de ferro.

Ao ver a cena, uma mulher, de 39 anos, tentou ajudar a idosa, mas acabou sendo agredida pelo autor junto com a outra vítima. Diante da situação, a Guarda Municipal foi acionada para conter o homem.

Os agentes foram até o endereço e conseguiram deter o agressor. Conduzido à delegacia, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, lesão corporal e vias de fato.

