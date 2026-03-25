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Homem é preso após deixar companheira com lesões graves no rosto em Água Clara

Vítima apresentava hematomas e inchaço nos olhos após ser agredida

25 março 2026 - 09h55Vinicius Costa    atualizado em 25/03/2026 às 10h35
Delegacia de Polícia Civil de Água ClaraDelegacia de Polícia Civil de Água Clara   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito de agredir a companheira na tarde desta quarta-feira (24), no bairro Núcleo Industrial Barra Mansa, em Água Clara.

A equipe chegou ao local após denúncia anônima indicando que o casal estava em vias de fato. Ao encontrarem os envolvidos em frente à residência, os policiais constataram que a vítima apresentava lesões graves, com inchaço e hematomas na região dos olhos.

Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou que foi derrubada no chão pelo agressor, que passou a desferir diversos socos e tapas em seu rosto. O suspeito também apresentava escoriações no momento da abordagem.

Ambos foram encaminhados a uma unidade de saúde para a realização de exame de corpo de delito. Em seguida, o homem foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

O caso é tratado como violência doméstica, e a Polícia Civil reforça a importância de denúncias para coibir esse tipo de crime.

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