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PolÃ­cia

Homem Ã© preso apÃ³s estuprar e ameaÃ§ar a prÃ³pria mÃ£e com faca em Campo Grande

Conforme informaÃ§Ãµes policiais, foi constatado que o suspeito jÃ¡ possuÃ­a contra si um mandado de prisÃ£o em aberto

23 marÃ§o 2026 - 10h54VinÃ­cius Santos
Suspeito foi preso em ação da PM - Foto: WhatsApp / JD1Suspeito foi preso em aÃ§Ã£o da PM - Foto: WhatsApp / JD1  

Em Campo Grande, a Polícia Militar prendeu um homem sob acusação de estupro contra a própria mãe. O caso ocorreu na noite de domingo (22), no bairro Jardim Inápolis.

Conforme apurado pela reportagem, a mulher, após ter sido vítima do crime, foi até a casa de um sobrinho em busca de ajuda. Esse sobrinho acionou a Polícia Militar para atender à ocorrência.

Foi apurado que o homem trancou a vítima no interior do imóvel onde residem e realizou o estupro de posse de uma arma branca (faca). O suspeito ainda ameaçou a vítima de morte após ter praticado o crime.

Ainda conforme dados policiais, o suspeito tinha contra si um mandado de prisão. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

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