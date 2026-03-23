Homem Ã© preso apÃ³s estuprar e ameaÃ§ar a prÃ³pria mÃ£e com faca em Campo Grande

Em Campo Grande, a Polícia Militar prendeu um homem sob acusação de estupro contra a própria mãe. O caso ocorreu na noite de domingo (22), no bairro Jardim Inápolis.

Conforme apurado pela reportagem, a mulher, após ter sido vítima do crime, foi até a casa de um sobrinho em busca de ajuda. Esse sobrinho acionou a Polícia Militar para atender à ocorrência.

Foi apurado que o homem trancou a vítima no interior do imóvel onde residem e realizou o estupro de posse de uma arma branca (faca). O suspeito ainda ameaçou a vítima de morte após ter praticado o crime.

Ainda conforme dados policiais, o suspeito tinha contra si um mandado de prisão. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m