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PolÃ­cia

Homem Ã© preso com faca durante briga com mÃ©dica na UPA Coronel Antonino

Paciente se revoltou com atendimento, voltou Ã  unidade e causou tumulto antes de ser levado Ã  delegacia

23 marÃ§o 2026 - 20h05Taynara Menezes e Brenda Assis    atualizado em 23/03/2026 Ã s 20h13
Autor portava diversos modelos de faca Autor portava diversos modelos de faca   (Foto: GCM)

Um homem foi preso nesta segunda-feira (23), após causar confusão e desacatar uma médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, ele teria se irritado durante uma consulta médica por não concordar com o atendimento recebido. Ainda dentro da unidade, passou a discutir e ofender a profissional de saúde.

Horas depois, o homem retornou ao local e voltou a causar transtornos. De acordo com relatos, ele interrompeu atendimentos, se mostrou agressivo e acabou assustando funcionários e pacientes.

A equipe da GCM foi acionada e, durante a abordagem, encontrou com ele diversos modelos de faca, além de itens pessoais e dinheiro.

Por conta do comportamento, os agentes precisaram usar algemas para levá-lo até a delegacia. O caso foi registrado e será investigado pela polícia.

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