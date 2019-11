Homem é preso com haxixe, dinheiro e maconha no estômago

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Maycon José dos Santos, de 32 anos não identificado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas com 50 cápsulas de haxixe no estômago, porção de maconha e embrulho com R$ 192, nessa quinta-feira (14).

O flagrante ocorreu no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática Canil chegou a local por volta das 20h e percebeu o rapaz em atitude suspeita.

Ele aguardava ônibus que seguiria viagem até Maringá (PR), onde reside, quando ocorreu a abordagem. Diante de informações inconsistentes, o suspeito confessou ter engolido os entorpecentes na região de fronteira para levar até a cidade onde mora.

Após a descoberta, o homem precisou ser encaminhado ao Hospital da Vida para expelir a droga, o que demorou aproximadamente 20h.

No estômago dele havia 50 cápsulas de haxixe, uma de maconha e o dinheiro. O peso dos ilícitos chegou próximo a um quilo. Encaminhado ao 1º Distrito Policial e autuado por tráfico.

Ele estava em liberdade condicional no Paraná, onde já cumpriu pena por roubo e posse de arma de fogo.

