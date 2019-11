PMR apreende mais de 1 tde maconha em S-10 em Maracaju

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Policiais da Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreenderam mais de uma tonelada de maconha na rodovia estadual MS-166, na noite dessa quinta-feira (14), região de Maracaju.

A apreensão ocorreu durante a operação Hórus, deflagrada pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A droga totalizou 1.127 quilos que estavam no interior de uma camionete S-10 perseguida pelos policias.

Segundo a PMR, o veículo foi visto durante patrulhamento na rodovia. A camionete tentou acessar a MS-166 por uma estrada vicinal e estava em alta velocidade.

A equipe ordenou a parada do veículo, que foi desobedecida. A perseguição foi iniciada e durou aproximadamente, 30 km. O condutor, não identificado, abandonou o veículo já nas proximidades da BR-267 e acabou se embrenhando em vegetação próxima. A Polícia não conseguiu localizá-lo.

As drogas estavam em toda a carroceria e no interior da cabine. Dentro do veículo também estavam duas placas de Campo Grande, utilizadas para despistar a polícia. A camionete, segundo os policiais, é produto de roubo em Franca (SP).

A carga apreendida e o veículo foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Maracaju. Além da Sejups, a operação Hórus foi organizada pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (Seopi) do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também