Motorista capota carro lotado de maconha e morre

Marcos Leandro de Freitas de 42 anos morreu após capotar um carro várias vezes quando tentava fugir de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 463 entre Ponta Porã e Dourados nessa quarta-feira (6).

O acidente aconteceu no km 56 da rodovia nas proximidades do Posto Guaíba. Marcos perdeu o controle do carro que dirigia saiu da pista e capotou por várias vezes o carro que dirigia lotado de maconha.

O carro foi produto de furto no dia 9 de outubro em Brasília e ficou com a parte dianteira destruída. No total foram apreendidos 355kg de maconha.

De acordo com a PRF, Marcos não obedeceu a ordem de parada no Posto de Fiscalização do Capei e tentou fugir no chamado “cavalo doido”. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também