Mulher é presa com 2 t de maconha em caminhonete roubada

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Polícia Militar prendeu uma mulher, não identificada, e apreendeu com ela uma caminhonete roubada e duas toneladas de maconha em Campo Grande nessa segunda-feira (7).

O flagrante ocorreu depois que agentes da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar abordaram uma mulher que dirigia uma caminhonete.

Segundo informações da assessoria, no utilitário, os policiais encontraram inicialmente quatro quilos de maconha, mas ao ser interrogada a mulher acabou admitindo que escondia mais drogas em um outro endereço.

O local não foi divulgado pela polícia. No barracão os policiais da Força Tática da companhia com o apoio do 9º Batalhão de Polícia Militar encontraram centenas de tabletes da droga.

A caminhonete havia sido roubada no Paraná.

