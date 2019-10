Menor é apreendido transportando "supermaconha"

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um adolescente, de 17 anos, transportando oito tabletes de maconha, com peso de 5,2 quilos e vinte e um pacotes de skunk, a supermaconha, com peso de 5,8 quilos, nesse domingo (6) em Ponta Porã.

Segundo informações da assessoria do DOF, a apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização a um ônibus de passageiros, na região de Ponta Porã.

O adolescente disse aos policiais que pegou a droga na cidade de fronteira e foi contratado para entregá-la na cidade de Sorriso (MT).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

