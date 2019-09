Polícia desativa depósito de drogas e apreende quase 1.7 toneladas de maconha

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e do Sistema de Investigações Gerais (SIG) de Ponta Porã - distante cerca de 313 km de Campo Grande -, apreenderam no início da madrugada desta terça-feira (17), 1.695 km de maconha distribuídos em 86 fardos, que estavam escondidos em um estabelecimento comercial desativado.

A apreensão se iniciou após equipe da Denar receber denúncia anônima de que haveria um local próximo a um armazém de cereais, que estaria sendo usado para transporte de entorpecente, tendo sido feito imediato contato com a equipe do Sig Ponta Porã e o deslocamento de policiais para o interior. Após diligências, as equipes obtiveram êxito em localizar um antigo estabelecimento comercial desativado, que correspondia à descrição fornecida.

Foi mantido monitoramento velado do local por várias horas, porém não se constatou qualquer movimentação, tendo as equipes adentrado ao imóvel, onde tiveram sucesso na apreensão de farta quantidade de maconha, acondicionados em fardos, e escondidos dentro de uma sala. A droga foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, onde foi registrada ocorrência e a investigação segue em andamento.

