Traficante foge e abandona veículo com quase meia t de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo com placas falsas de Campo Grande, carregado com grande quantidade de maconha, com peso total de 422 quilos, na manhã de terça-feira (3).

A apreensão ocorreu durante abordagem para fiscalização na região de Ponta Porã. Ao se aproximar e perceber o bloqueio policial, o condutor efetuou uma manobra de retorno e fugiu, em alta velocidade.

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático por alguns quilômetros, mas o condutor abandonou o veículo e fugiu para a mata às margens da rodovia. A equipe realizou uma busca no local, porém, o homem não foi localizado.

No veículo os policiais encontraram, além do entorpecente, mais duas placas falsas. Durante a checagem da numeração de chassi e motor, os policiais descobriram as verdadeiras placas do veículo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

