Fundo Nacional da Segurança vai para o DOF

O governador em exercício Murilo Zauith, informou em coletiva que ficou “certo” durante reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o segundo maior repasse do índice do país é do Mato Grosso do Sul e será feito em setembro para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Murilo acrescentou que o ministro reconhece o papel do estado no combate aos crimes na fronteira. “Eles reconhecem a importância do estado, e o repasse está certo, e será investido em apoio ao DOF”, explica.

O governador em exercício conta que o valor estimado, de R$ 89 milhões, recebido do Governo Federal será investido em manutenção, nas viaturas, nos 200 homens que trabalham para a segurança do estado. “Não será bancado por nós, será bancado pelo Governo em específico na segurança”.

O repasse feito para o estado é o segundo maior do país ficando atrás apenas de São Paulo que receberá em primeiro índice.

Mesmo sendo um estado fronteiriço, Mato Grosso do Sul é o estado que mais elucida homicídios no Brasil, definindo a autoria, materialidade e efetuando prisão do envolvido. O índice de 73% se iguala à taxa de resolução dos órgãos de segurança dos países de primeiro mundo, conforme pesquisa do Instituto Sou da Paz.

Deixe seu Comentário

Leia Também