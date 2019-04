Simpósio sobre segurança pública acontece na segunda-feira, na capital

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado estadual Renato Câmara, estará realiza o "Simpósio de Integração e Ações Inovadores na Área de Segurança Pública: Perspectivas e Desafios". O evento acontecerá na próxima segunda-feira (22), das 7h30 às 12h, no Plenário Júlio Maia.

O simpósio terá o apoio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), que realizará uma apresentação sobre “A Importância das Ações da Inteligência Penitenciária na Segurança Pública”. A palestra será ministrada pelo gerente da Inteligência Penitenciária (Gisp), Pedro Paulo Prieto.

A discussão é alusiva à comemoração da Semana Estadual de Segurança Pública, instituída pela lei nº 4.933, de 10 de novembro de 2016, que tem como objetivo discutir e disseminar perante a sociedade as políticas de segurança pública realizadas no estado, bem como receber, apresentar, discutir projetos e/ou ações inovadoras na área de segurança pública, que tenham sido ou possam vir a serem desenvolvidos no estado.

Aberto ao público, os interessados em participar devem realizar a inscrição online ( clique aqui! ). Para mais informações, entrem em contato pelos telefones 3326-4063 ou 3389-6317. Confira a programação:

