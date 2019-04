Professores da rede pública participam de palestra sobre saúde e segurança

Cerca de 1.500 professores da rede pública de ensino do Município de Campo Grande vão participar, na próxima segunda-feira (8), da palestra “Educação é lugar de saúde, não de doença”, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. A iniciativa faz parte das ações do Movimento Abril Verde, mês de prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

A palestra será ministrada pelo psicólogo e escritor Rossandro Klinjey, especialista em assuntos como comportamento, educação e família. A entrada é de graça e os convites já estão esgotados. O evento será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a partir das 13h30 para credenciamento e abertura às 14h30, e terá a presença do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lelio Bentes Corrêa, que estará em Campo Grande durante toda a semana que vem para a correição ordinária do TRT de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Gestor Regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, juiz Márcio Alexandre da Silva, o adoecimento de professores e os casos de agressões em escolas motivaram o TRT/MS a promover a discussão sobre a saúde desses trabalhadores. “Como o próprio tema da palestra sugere, educação é lugar de saúde, não de doença. No entanto, a cada ano cresce a notificação de acidentes típicos envolvendo os professores. Em 2017 foram 23 acidentes notificados e, em 2018, esse número quase triplicou, com 64 acidentes notificados. Isso sem falar dos adoecimentos mentais, que existem, mas que não aparecem nos dados oficiais por conta da subnotificação”, pondera o magistrado.

Em 2018, na rede municipal de ensino de Campo Grande, 64 professores sofreram acidentes de trabalho, sendo que pelo menos nove desses casos foram relatados como “ataque de ser vivo”, o que sugere casos de agressões, resultando, ao todo, em 774 dias de afastamento da atividade profissional. Também foram notificados 26 acidentes com cozinheiros e três com faxineiros em escolas do Município. Os dados são do CONCAT - Sistema para Consulta Online de Dados da Comunicação de Acidente de Trabalho, que permite o acesso ao banco de dados da Previdência Social.

