Traficante capota caminhonete com mais de uma tonelada de maconha

O Departamento de Operações da fronteira (DOF), juntamente com o Batalhão de Choque prenderam em flagrante cinco envolvidos em tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (16), na MS0-40, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

A polícia recebeu uma denúncia anônima de que alguns veículos se deslocariam de Campo Grande até Santa Rita do Pardo, sendo uma caminhonete e dois carros. A equipe do DOF e do Choque se deslocaram imediatamente na saída da MS-080. Quando viram passarem em sequência os três veículos. A viatura acompanhou e abordou um Sandero, sendo conduzido por Ramão Jezus Antunes, 32 anos, acompanhado por Rhayme Elienne, 25 anos.

A viatura do Batalhão de Choque, iniciou a perseguição da caminhonete, a qual não obedeceu a ordem de parada, fugindo em alta velocidade, até o condutor, Vinícius Araújo Guidio, 20 anos, perder o controle e capotar em frente a estância Angélica, no KM 05 da MS-040, contendo mais de uma tonelada de maconha, que se espalhou por todo o local do acidente (1.268 Kg, conforme a Denar).

Vinicius sofreu diversos ferimentos com o acidente e foi encaminhado para o hospital da Santa Casa, escoltado por uma equipe Policial.

Outra equipe do Choque abordou o veículo Strada, que estava sendo conduzida por Elber Gustavo dos Santos, 21 anos, que ao serem questionados, os indivíduos dos dois carros afirmaram que estavam realizando o serviço de batedor, sendo que o Ramão receberia uma quantia de R$ 3.000,00 para acompanhar a caminhonete com droga até a cidade de Três Lagoas e Elber informou que receberia uma quantia de R$ 10.000,00 para acompanhar o mesmo veículo até uma cidade do Estado de São Paulo.

Um dos autores informou às equipes do Batalhão de Choque que sabia onde a camionete fora carregada com a droga, e que possivelmente lá teria mais um autor do tráfico e mais drogas. As equipes da polícia se deslocaram até o bairro Los Angeles, no local indicado, adentraram no imóvel e realizarem a varredura no quarto onde foram recebidos a tiros por Rogério da Silva Justino que ao trocar tiros com a polícia ficou ferido, chegou a ser levado ainda vivo para um posto de saúde onde meia hora depois foi constatado o óbito.

Rogério Possuia uma extensa ficha criminal, que inclui porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, homicídio qualificado pela traição de emboscada e roubo. No local foram encontrados diversos pacotes de substâncias análogas à maconha e uma quantidade de 788 gramas de cocaína.

A droga foi encaminhada para a DENAR, bem como os três veículos envolvidos com o tráfico. O motorista da S-10 permaneceu na Santa Casa sob a custódia. Os outrostrês autores do crime foram conduzidos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Piratininga.

