Traficante é preso com arma, drogas e anotações do narcotráfico

Ever Hugo Lopez, de 25 anos, foi preso com arma, drogas, dinheiro, aparelhos de celular, veículo e um caderno com anotações sobre o narcotráfico na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai nessa quinta-feira (3).

Segundo o site Porã News, a prisão e apreensões aconteceram na cidade paraguaia de Capitan Bado, fronteira com Coronel Sapucaia. Durante operação no Bairro San Roque, agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) com apoio do promotor de justiça Marcos Amarilla.

Após serviço de inteligência, eles apreenderam 199 gramas de maconha, R$ 21 mil em dinheiro, uma pistola do calibre 9mm , placas de veículo brasileiro, dois aparelhos de celular, uma caminhonete GM-S10 e um caderno com importantes anotações em poder do paraguaio.

Tudo foi encaminhado a sede da Senad na em Pedro Juan Caballero.

Deixe seu Comentário

Leia Também