Polícia encontra quase 2t de maconha em depósito

Em continuidade à Operação Horus, a Polícia Federal encontrou 1.948 quilos de maconha armazenados em uma casa na zona rural do município de Itaquiraí, na região Sul do Estado, nessa terça-feira (3).

Dem busca de movimentação suspeita no local diligências permitiram que equipes policiais em atuação no Assentamento Sul Bonito, encontrassem o depósito da droga.

Ninguém foi encontrado no local. A maconha foi apreendida por meio de procedimento lavrado pela Delegacia de Polícia Federal de Naviraí. Os trabalhos contaram com o apoio de policias federais das Delegacias de Maringá e Guaíra, no Paraná.

Em dois dias, esta é a segunda apreensão de grande vulto realizada pela Polícia Federal no mesmo Assentamento Sul Bonito.

Na madrugada do dia (1º), o assentameto foi palco de outra atuação da Polícia Federal de Naviraí, com o apoio da Polícia Federal de Guaíra no Paraná e do BOPE-MS, que resultou na apreensão de 1.800 caixas de cigarros de origem paraguaia, que estavam armazenadas em dois depósitos e em um semirreboque.

O proprietário de um dos lotes foi preso em flagrante pela prática do crime de contrabando, e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.

