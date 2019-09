PRF apreende no Paraná 535,9kg de maconha que saiu de MS

Um caminhão carregado com 535,9 quilos de maconha que saiu de Naviraraí foi apreendido na BR-369, em Cambé, norte do Paraná, nessa terça-feira (24).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão era conduzido por um motorista, de 37 anos que não foi identificado, foi parado durante fiscalização de rotina da polícia na rodovia.

Durante as buscas no caminhão, os policiais encontraram os tabletes da droga escondidos no teto do veículo de baú.

Ainda conforme a PRF, diante do flagrante o motorista confessou que saiu de Naviraí e que pretendia levar a carga até Ribeirão Preto (SP).

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil em Cambé.

