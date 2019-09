PRF/MS abre licitação para contratar pátios de veículos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul lançou na quinta-feira (19) um edital para contratação, através de licitação, de serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículos de terceiros, retidos por penalidades e demais Medidas Administrativas.

A entrega de propostas pode ser realizada a partir de quinta-feira (19) e o pregão eletrônico será realizado no dia 02 de outubro de 2019, às 9h, horário de Brasília-DF, através do Portal de Compras do Governo Federal, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

A licitação pretende contratar pátios de veículos em cinco municípios, Jaraguari, Sidrolândia, Terenos, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

Para mais informações, clique aqui para acessar o edital.

