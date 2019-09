Menor capota carro ao fugir de PRF com mais de 70kg de droga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de sábado (14), 73 kg de maconha e 3,2 kg de skunk com um adolescente de 17 anos, na BR-463, em Ponta Porã (MS).



No km 68 da BR, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um carro com placas de Dourados (MS), que não obedeceu à ordem e empreendeu fuga.



A equipe policial iniciou perseguição ao veículo, que realizava ultrapassagens perigosas durante a fuga. Após 600 metros, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando o veículo.



O autor ainda tentou fugir a pé , os agentes conseguiram realizar a abordagem e identificar o condutor, de 17 anos.



No veículo, foram encontrados e apreendidos 73 kg de maconha e 3,2 kg de skunk.



Indagado, o menor afirmou ter sido contratado através de aplicativo de mensagem, por uma pessoa desconhecida, para transportar o ilícito de Ponta Porã (MS) até Campo Grande (MS).



O traficante foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã para as providências legais, e o Conselho Tutelar foi acionado.







