Homem é preso com pistola 9mm no Lageado

Tiago Benites Gomes, 32 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Parque Lageado em Campo Grande. Ele estava com uma pistola de uso restrito de 9mm carregada, em frente a uma residência.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a abordagem foi realizada por volta das 2h da madrugada, após denúncia anônima. O suspeito foi identificado pelas vestes e demais características por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar. Ele foi abordado, quando estava sentado em uma cadeira na calçada e tentou se livrar do objeto na chegada da equipe policial.

Os militares identificaram a arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm com carregador municiada e carregada com três munições intactas do mesmo calibre.

Diante da situação, Tiago foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde o caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

