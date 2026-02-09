Homem é preso por estuprar crianças de 5 e 8 anos em Dourados

Homem de 33 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda-feira (9) por estuprar duas crianças de 8 e 5 anos na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, além do crime de estupro, o homem também é investigado pelo delito de armazenamento de pornografia infantil, cujos fatos são apurados em procedimento próprio.

Durante as investigações, , apurou-se que o investigado ameaçava as vítimas, afirmando que as agrediria fisicamente caso relatassem os abusos às mães, circunstância que reforçou a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção das crianças.

A prisão preventiva foi representada pela Autoridade Policial e deferida pelo Poder Judiciário, com manifestação favorável do Ministério Público. O mandado foi cumprido por equipes da Polícia Civil, sendo o investigado encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos.

