Homem Ã© preso apÃ³s desacatar delegada e fotografar morto

Um comerciante de 50 anos foi preso em flagrante ao desacatar uma autoridade que realizava diligências em um acidente, na noite do último sábado (9), em Três Lagoas. O homem havia sido alertado pela delegada para apagar fotos e vídeos de um cadáver, quando começou a discutir com a autoridade policial.

Segundo o site JP News, o homem estava próximo ao local do acidente e por conta do tumulto foi verificar o mesmo, chegando lá ultrapassou a faixa de isolamento e começou a fazer fotos e vídeos da cena do crime.

Policiais já haviam alertado o comerciante para não entrar na área isolada, mas o mesmo desobedeceu. Ele foi confrontado pela delegada Patrícia Abranches, que acompanhava a ocorrência, a apagar as imagens feitas e discordou das ordens da autoridade. Na discussão, o homem chegou a dizer que era funcionário público e que não apagaria o material, mas chamaria alguns amigos “delegados” para resolver a situação.

A delegada deu voz de prisão e o homem teve o celular apreendido pelos policiais, sendo encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), em Três Lagoas. Patrícia Abranches arbitrou uma fiança de R$ 5 mil para o relaxamento da prisão, mas até o momento não havia sido depositada.

