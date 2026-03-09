Homem é preso por importunação sexual em academia de Maracaju

Um homem foi preso suspeito de importunar sexualmente alunas em uma academia localizada no centro de Maracaju. A prisão aconteceu na manhã de sábado (7), mas acabou sendo divulgada apenas nesta segunda-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito vinha sendo alvo de reclamações de mulheres que frequentam o local. Testemunhas relataram que ele fazia comentários de cunho sexual e machista contra alunas durante os treinos. As importunações eram repetidas e direcionadas a diferentes mulheres.

Ainda conforme o registro policial, por volta das 10h30, o delegado responsável pela Delegacia de Polícia de Maracaju estava na academia quando foi informado sobre mais um caso ocorrido minutos antes. Durante o revezamento de um aparelho, o suspeito teria feito comentários de cunho libidinoso para uma aluna.

Ao ser questionada, a mulher confirmou que o comportamento do homem era frequente e disse se sentir constrangida com as abordagens. Ela também relatou que outras frequentadoras já haviam passado pela mesma situação.

Diante da situação, o delegado acionou uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, que abordou o suspeito no momento em que ele deixava a academia.

Durante a checagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo mesmo crime de importunação sexual, expedido pela Justiça do estado de Rondônia.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, outras possíveis vítimas estão sendo identificadas e devem ser ouvidas durante a investigação. A orientação é que mulheres que tenham sido vítimas do suspeito procurem a delegacia para registrar ocorrência.

